مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10853 نقطة

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 2-11-2023، ليغق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 38.47 نقطة ليقفل عند مستوى 10853.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 219 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 62 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المواساة، وكيان السعودية، وأسيج، وشاكر، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مرافق، وأكوا باور، وأنابيب السعودية، وثمار، وسال الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.10% و4.60%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي، والباحة، والإنماء الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسال، والأهلي، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 184.19 نقطة ليقفل عند مستوى 22369.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 15.9 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

أسواق الأسهم في الخليج

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الخميس، مع عودة الإقبال على المخاطرة إلى الأسواق المالية بعدما قرر مجلس الاحتياطي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة.

وركز العديد من المحللين على تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن رفع أسعار الفائدة على مدى 20 شهرا سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد على الأرجح بعد ما وصفه بأنه قفزة "ضخمة" للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث رغم أنه كان حذرا وهو يبقي الباب مفتوحا أمام رفع آخر لأسعار الفائدة إذا لزم الأمر.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها الإمارات، عملاتها بالدولار وتتابع تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة عن كثب.

وارتفع المؤشر السعودي 0.4 بالمئة مع زيادة سهم مصرف الإنماء 2.8 بالمئة، وصعود سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، بنسبة 2.9 بالمئة عند الإغلاق.

وزاد مؤشر دبي 0.5 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة إعمار العقارية 1.5 بالمئة.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة.

وربح المؤشر القطري 1.4 بالمئة مع ارتفاع كل الأسهم المدرجة عليه تقريبا، ومن بينها سهم مصرف قطر الإسلامي الذي ارتفع 1.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9 بالمئة عند الإغلاق مع صعود سهم البنك التجاري الدولي واحدا بالمئة.