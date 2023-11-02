البورصة تربح 14.6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.

أغلق رأس المال السوقي للأسهم على ارتفاع بنحو14.6 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.535.5 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 22639 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 4412 نقطة.

ارتفاع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا

ارتفع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 6581 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 299 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب والأجانب وسط تداولات 2.9 مليار جنيه.