مصر من أكبر منتجي البيض في العالم، وذلك لعوامل عدّة، منها المناخ الدافئ والمعتدل الذي يوفر الظروف المناسبة لتربية الدواجن، والثروة الحيوانية الكبيرة لمصر، ودعم الحكومة المصرية للمزارعين.

تحديات:

على الرغم من ذلك، هناك بعض التحديات التي تواجه إنتاج البيض في مصر، منها ارتفاع أسعار الأعلاف، وتعرض الدواجن للأمراض والأوبئة، والممارسات الزراعية غير السليمة.

من أجل زيادة إنتاج البيض في مصر، تسعى الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها تقديم الدعم للمزارعين، وتطوير صناعة الدواجن، وتعزيز تسويق منتجات الدواجن.

أسباب:

مصر من أكبر منتجي البيض في العالم لأسباب عدة، منها:

-المناخ الدافئ والمعتدل الذي يوفر الظروف المناسبة لتربية الدواجن.

-الثروة الحيوانية الكبيرة لمصر، بما في ذلك الدجاج.

-دعم الحكومة المصرية للمزارعين، بما في ذلك القروض والحوافز.

زيادة أسعار الأعلاف:

على الرغم من ذلك، هناك بعض التحديات التي تواجه إنتاج البيض في مصر، منها:

ارتفاع أسعار الأعلاف، وهي أحد أهم مدخلات إنتاج البيض.

تعرض الدواجن للأمراض والأوبئة.

الممارسات الزراعية غير السليمة.



من أجل زيادة إنتاج البيض في مصر، تسعى الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها:

تقديم الدعم للمزارعين، بما في ذلك القروض والحوافز.

تطوير صناعة الدواجن من خلال توفير التدريب والدعم الفني للمزارعين.

تعزيز تسويق منتجات الدواجن، بما في ذلك البيض.

وفقًا لخبراء قطاع الزراعة، فمن المتوقع أن يستمر إنتاج البيض في مصر في الزيادة في السنوات المقبلة، وذلك نتيجة للجهود الحكومية والنمو الاقتصادي.