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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تطلق قافلة بيطرية مجانية لخدمة صغار مربي الثروة الحيوانية

قافلة طبية
قافلة طبية

قدمت القافلة التي أطلقتها وزارة الزراعة خدمات الفحص والعلاج لأكثر من 4400 رأس ماشية، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

خدمات لجميع المناطق


وأوضح الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، أن القافلة جابت جميع قرى ونواحي محافظة المنيا، وقامت بفحص وعلاج ماشية وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربين.

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 شملت أعمال القافلة اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 524 حالة، كذلك تم الكشف وتقديم العلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 656، وعلاج الطفيليات الداخلية لعدد 963 حالة، وتم عمل 130 عملية جراحية، وتم تحصين 234 بالتحصينات غير سيادية، وتم تجريع 1198 من الأغنام، وتم علاج الطفيليات الخارجية ورش 769، بعدد إجمالي 4474 حالة لخدمة صغار مربي الماشية والدواب والاغنام والماعز بالمحافظة.

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وتأتي هذه القافلة في إطار حرص وزارة الزراعة على دعم صغار المزارعين والمربين، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة لحيواناتهم، وذلك من أجل النهوض بقطاع الثروة الحيوانية في مصر.

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