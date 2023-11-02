زين الدين: مصر مواقفها تاريخية تجاه القضية الفلسطينية

أكد النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب أن مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وفي التعامل مع التصعيد بقطاع غزة تاريخية ولا يجب أن يساوم عليها أحدا، مشيرًا إلى أن مصر حاولت في حروب غزة السابقة إنهاء الوضع ونجحت فيه لكن الأمور تلك المرة أوسع وأكبر مما نتصوره، وذلك يرجع إلى استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى أعمالها الاجرامية والخطيرة ضد الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية مع استمرار صمت وتخاذل المجتمع الدولى.

زين الدين: مصر تفتح معبر رفح منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة رغم ادعاءات إسرائيل



وقال "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم: إن مصر تفتح معبر رفح منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة رغم ادعاءات إسرائيل الكاذبة وتسعى لإيصال المساعدات وتتمسك بثوابت القضية الفلسطينية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى رغم أنها أول دولة وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل، معربًا عن أسفه الشديد لاستمرار ازدواجية المعايير وهى واضحة جدًا في تعامل الإعلام الغربي مع ما يحدث في قطاع.



وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هوجم وكاد يطرد من منصبه لأنه نطق صدقًا عندما وقف أمام معبر ربح لمساندة ودعم الفلسطينيين مطالبًا من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته الإسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات لوقف المجازر البشرية والدموية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين، والتي أدت إلى سقوط ومقتل الآلاف من الشهداء الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين.

زين الدين



