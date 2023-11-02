ماكدونالدز الأم تُطلق بيانًا عاجلًا حول دعمها لإسرائيل وتكشف موقفها من الصراع الحالي

تبرأت شركة ماكدونالدز العالمية (الأم)، من دعمها للكيان الصهيوني خلال بيان رسمي أصدرته منذ قليل، وذلك بعد الخسارة الفادحة التي حدثت لجميع فروعه في مختلف دول العالم بسبب حملات المقاطعة التي أُطلقت مؤخرًا.

شركة ماكدونالدز العالمية تُصدر بيانًا عاجلًا حول حقيقة دعمها للكيان الصهيوني

وجاء بيان ماكدونالدز كالآتي: "نعبر في ماكدونالدوز العالمية عن صدمتنا واستيائنا الشديد إزاء المعلومات والإشاعات المضللة، والمغلوطة التي أُثيرت حول موقفنا من الصراع الدائر حاليًا في الشرق الأوسط".

بيان شركة ماكدونالدز الأم حول دعمها إسرائيل

شركة ماكدونالدز الأم عن دعمها إسرائيل: لا نمول أو ندعم بأي حكومات أو جهات داخلة في هذا الصراع

وتابع: "ونؤكد وبشكل قاطع أن شركة ماكدونالدز العالمية لا تمول أو تدعم بأي شكل من الأشكال أي حكومات أو جهات داخلة في هذا الصراع، وأن أي إجراء أو عمل أو قرار تم اتخاذه من قبل أحد وكلائنا إنما هو تصرف فردي من قبل ذلك الوكيل تم إتخاذه بشكل مستقل ودون قبولنا أو موافقتنا".

وأردف: "ونؤكد أن قلوبنا مع ضحايا هذه الأزمة ونحن ضد العنف بجميع أشكاله، ونقف بحزم ضد أي خطاب يحرض على العنف أو الكراهية وأبوابنا مفتوحة للجميع"، مُختتمًا: "وإننا نعمل كل ما بوسعنا لضمان سلامة موظفينا وكافة المجتمعات التي نتواجد بها".

بيان شركة ماكدونالدز الأم حول دعمها إسرائيل

لاقى بيان ماكدونالدز ردود أفعال واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجحتماعي، الذين أكدوا أن هذه الخطوة جاءت متأخرة من قبل الشركة الأم، مشيرين إلى أنهم أقدموا عليها بهدف تهدئة الشعوب تجاهها بعد مقاطعتها بالكامل نظرًا لدعمها الكيان الصهيوني، كما أنها قد تكون بمثابة كبسولة مهدئة لفترة مؤقتة من الوقت فقط.

ماكدونالدز تتبرأ من دعمها لإسرائيل

جاء بيان شركة ماكدونالدز العالمية، بعد إطلاق عدد من فروع ماكدونالدز بمختلف دول العالم بيانات منفردة تكشف فيها عن عدم تضامنها مع فرع مدينة تل أبيب الداعم للكيان الصهيوني، الذي قام بتوزيع وجبات طعام على جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء حربه على غزة.

بيان شركة ماكدونالدز الأم حول دعمها إسرائيل

وكانت قد انتشرت خلال الآونة الأخيرة منشورات عدة تزعم انخفاض أسهم عدد من الشركات العالمية، مثل ستاربكس وماكدونالدز، بسبب تأثرها بحملات المقاطعة التي أطلقتها الشعوب العربية في أعقاب اندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة.

مواطن يقتحم ماكدونالدز ببريطانيا ويلقي فيه عشرات الفئران

على صعيد آخر، اقتحم أحد المواطنين فرع ماكدونالدز القائم بمدينة برمنجهام ببريطانيا، وألقى بداخله صناديق مليئة بالفئران الملونة بألوان العلم الفلسطيني، وأخذ يهتف المواطن: "تبًا لإسرائيل حرروا فلسطين"، وذلك بسبب تقديمهم وجبات مجانية للجيش الإسرائيلي.