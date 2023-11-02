مؤتمر المستثمرات العرب يوجه بإتباع رؤية الرئيس السيسي في دعم المرأة

وأكد معتز كمال رئيس أكاديمية الوندرا الدولية، أن المؤتمر يؤكد اتباع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم المرأة إيمانا منه ومنا بدور المرأه العظيم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ، وتاكيدا منا على السير قدما على خطى الرئيس في تعظيم دور المرأه الفعال في الاقتصاد الدولي والمحلى على حدا سواء .

جاء ذلك خلال جلسة استراتيجية تطوير التعليم والتعليم العالي؛ لمؤتمر المستثمرات العرب بشرم الشيخ برئاسة دكتورة هدى يسي.

وقال إن اكاديمية الوندرا الدولية تبنت منذ نشأتها عام ٢٠١٠ رؤية دعم المرأه على المستوى الدولي والمحلي وذلك بتقديم المواد التعليمية المعتمدة محليا ودوليا لكل الراغبات في دخول سوق العمل بمجال التجميل الجراحي واللاجراحي والمقدم للكوادر الطبية والمشتغلين باقسام التجميل والتدريب سواءا عن طريق الدورات التدريبية المدعمه او المؤتمرات الدولية .



واضاف قائلا : " اليوم نحن هنا لنأكد على استكمال رحلتنا لتحقيق الاهداف والرؤية المستقبلية التي رسمتها حكومتنا الرشيدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه اللامتناهي بعزم واصرار على بناء مستقبل أفضل لشعبنا ووطننا الحبيب ".



منى قاسم: المصريين هم من علمونا وثقفونا



وقدمت الدكتورة منى أحمد قاسم مستشارة تدريب – رئيسة سابقة بلجنة المرأة العاملة – مديرة مدرسة ثانوية بالكويت، الشكر من أرض الفيروز إلى بلدى الكويت بلد السلام والإنسانية بإسمى ودولة الكويت أتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ونجاح دكتورة هدى يسي ونجاح المؤتمر وتحية لسمو الشيخة مريم الصباح .

ولفتت قائلة، إلى أنها حاصلة على شهادة الدكتوراة من جامعة الإسكندرية ونحن من دولة الكويت نفتخر بالمصريين اشقائنا والمصريين هم من علمونا وثقفونا وشكر لجميع أساتذة جامعة الإسكندرية" .

وقالت إن التعليم أساس التنمية والتقدم والتربية المفتاح لتحقيق ذلك، مشيرة إلى ضرورة العمل معا لتوفير بيئة تعليمية وتزويد شبابنا بالمهارات لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبل أفضل لاجيالنا القادمة.

وتضمن المؤتمر عرض فيلم وثائقي عن الكويت وتنميتها ورؤية الكويت 2035

وقالت كمواطنة كويتية، أن التعليم يهتم بالتطور الرقمى والذكاء الاصطناعي ومن المشروعات مشروع رقمى فى المدارس و تستخدم برامج التحول الرقمى مشيرة الى التعليم عن بعد وأهميته .