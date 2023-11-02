استحداث عيادات مسائية تخصصية ببنها والعبور

بناءاً علي توجيهات الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة ، بتفعيل العيادات المسائية التخصصية بجميع وحدات ومراكز الرعاية الأولية ، بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين علي مدار اليوم ومن أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية بالقليوبية.

تم استحداث عيادة لعلاج السمنة والنحافة مسائية بالمركز الطبي بمدينة بنها يوميا من الثانية ظهراً حتي السادسة مساءاً بوجود نخبة من اخصائيين العلاج الطبيعي وتحت إشراف د. عزة صابري مدير الإدارة الصحية ببنها.

كما تم استحداث عيادة للأمراض الصدرية بمركز طبي الحي الثامن بالعبور يوم الثلاثاء من كل أسبوع من ٤ م حتي ٧ م، تحت إشراف دكتور أحمد حسن مدير الإدارة الصحية بالعبور.