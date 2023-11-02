الصبروط .. يتفقد مركز التخاطب والتكامل الحسي بمركز شباب كفر الجزار

تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الخميس 2 نوفمبر الجاري، سير وانتظام العمل بمركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بمركز شباب كفر الجزار ببنها.

وخلال لقائه مع فريق العمل والأخصائيين أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على ضرورة الالتزام بالمواعيد وطريقة التعامل مع أولياء الأمور بداية من استقبال الأطفال والمقابلة للشخصية وأثناء الجلسات مع الأخذ فى الاعتبار بتنفيذ كل الضوابط وارشادات التشغيل الواردة من وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وأشار الصبروط أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تضم عدد 4 مراكز للتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي وهى مراكز شباب العمار وكفر الجزار ومساكن اسكو والأحراز، وتقدم المراكز مجانا جلسات تخاطب، تعديل سلوك، تنمية مهارات، صعوبات تعلم، تكامل حسي بالإضافة إلى التقييم النفسي وتأتى هذه المراكز ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتنقيذ برنامج جسور الأمل لإنشاء 68 مركزا للتخاطب بجميع أنحاء الجمهورية ويتم تنفيذها والإشراف عليها تحت رعاية الدكتورأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من خلال إدارة مكتب قادرون باختلاف التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

ويستهدف المشروع ذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد، تأخر الكلام ومشاكل النطق، اضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه، صعوبات التعلم وتعديل السلوك، حيث تم تزويد المراكز بغرف تنمية مهارات، تكامل حسي، تنمية تخاطب، وتقدم الجلسات بشكل مجانى بدون أى مقابل ويتم العمل بالمراكز بشكل يومي من الأحد للخميس من الساعه التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء.

جدير بالذكر أن تلك الأنشطة تأتى هذه الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات اللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الدكتور محمد عبدالستار، الدكتورة هدى أبوضيف مسئولي مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة، نيفين عبدالغنى ومحمود شعبان منسقى المكتب بالقليوبية.