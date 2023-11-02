القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية عن "المساواة بين الجنسين"

نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية حول "المساواة بين الجنسين" والتي استهدفت العاملات والعاملين بشركة ايمكو للسياحة وذلك في إطار مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية ومع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر، واستمر على مدار يومين.

استعرضت صفاء حبيب مديرة المشروع دور المجلس القومي للمرأة، وأهداف مشروع السياحة، وما يتضمنه من أنشطة تستهدف العاملين والعاملات بقطاع السياحة لتحقيق بيئة عمل آمنة.

بينما عرضت سماح حلمي خبيرة المشروع المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوار الاجتماعية ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل، واستعرض الأستاذ مارك صموئيل استشاري التدريب والقيادة مفهوم و مستويات القيادة ومبادئ التعرف على القيادة الشمولية.

فيما أوضحت خلود سليم خبيرة التدريب والثقافة المؤسسية مفهوم الثقافة المؤسسية وخصائصها الداعمة لتمكين النساء.

وتناول التدريب استعراض دور مكتب شكاوى المرأة والخدمات التي يقدمها ومفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار الإحالة، واختتمت الدورة التدريبية بتوزيع شهادات التكريم على العاملات والعاملين بالفندق.