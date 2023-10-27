عاجل
حماس ندعو أهل الضفة للدفاع عن غزة.. لن نهزم بإذن الله (فيديو) تفاصيل حفل فيلا المنصورية.. حقيقة مقتل شاب واختطاف آخرين أسعار سيارات بايك بدايةً من اليوم بعد الزيادات الجديدة الخارجية الفلسطينية تدعو العالم إلى التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة إيلون ماسك يحث على توصيل ستارلينك إلى غزة
السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تستخدمه قوات الاحتلال فى الهجوم البري على غزة.. ما هو غاز الأعصاب؟

قصف على غزة
قصف على غزة

 بعد أن أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عن بدء العملية البرية في قطاع غزة، مؤكدًا أن القوات البرية ستوسع من عملياتها هذة اللية مستخدمين غاز الأعصاب فى الهجوم البري، فما هو غاز الأعصاب وماذا يفعل؟ وماهي أعراضة ومدى خطورته؟

غاز الأعصاب هو مادة كيميائية عضوية تعطل الآليات التي تقوم من خلالها الأعصاب بنقل الرسائل إلى الأعضاء المختلفة، ويحدث هذا التعطيل من خلال حصر (إيقاف) إنزيم أستيل كولين استراز، والذي يعمل كإنزيم محلل للأستيل كولين الذي يقوم بوظيفة ناقل عصبي.

ويدخل الغاز الجسم من الفم أو الأنف عادة، ولكن يمكن أن يتسرب من العينين أو الجلد ويؤدي التسمم بغاز الأعصاب إلى تقبض الحدقة، وزيادة إفراز اللعاب، والاختلاج، والتبول والتبرز اللاإرادي، مع ظهور الأعراض الأولى في ثوانٍ بعد التعرض.

وقد تحدث الوفاة خلال دقائق من التسمم بالاختناق أو توقف القلب بسبب فقدان الجسم السيطرة على العضلات التنفسية وغيرها.

ويعود تاريخ غاز الأعصاب إلى ثلاثينيات القرن العشرين عندما طور علماء عسكريون مجموعة من الغازات السامة القوية للغاية التي أستخدمت في عمليات اغتيال وهجمات إرهابية.

مواد متعلقة

فلسطينية أنا..

القومي للمرأة: ختام  فعاليات البرنامج التدريبي الخاص ببرنامج "نورة"

مساعد وزير الداخلية السابق: لدينا سوق أمني متعطش للتطوير

مؤتمر "إيليت" يدشن أول مجلة أمنية في مصر والشرق الأوسط

انطلاق فعاليات مؤتمر ايليت للأمن والسلامة وإدارة الأعمال

قومي للمرأة يستكمل فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" في المحافظات

مؤتمر CEO women� اليوم .. ختام فعاليات في نسخته الثانية

انطلاق فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر CEO Women لتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية
الجريدة الورقية