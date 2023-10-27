تستخدمه قوات الاحتلال فى الهجوم البري على غزة.. ما هو غاز الأعصاب؟

بعد أن أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عن بدء العملية البرية في قطاع غزة، مؤكدًا أن القوات البرية ستوسع من عملياتها هذة اللية مستخدمين غاز الأعصاب فى الهجوم البري، فما هو غاز الأعصاب وماذا يفعل؟ وماهي أعراضة ومدى خطورته؟

غاز الأعصاب هو مادة كيميائية عضوية تعطل الآليات التي تقوم من خلالها الأعصاب بنقل الرسائل إلى الأعضاء المختلفة، ويحدث هذا التعطيل من خلال حصر (إيقاف) إنزيم أستيل كولين استراز، والذي يعمل كإنزيم محلل للأستيل كولين الذي يقوم بوظيفة ناقل عصبي.

ويدخل الغاز الجسم من الفم أو الأنف عادة، ولكن يمكن أن يتسرب من العينين أو الجلد ويؤدي التسمم بغاز الأعصاب إلى تقبض الحدقة، وزيادة إفراز اللعاب، والاختلاج، والتبول والتبرز اللاإرادي، مع ظهور الأعراض الأولى في ثوانٍ بعد التعرض.

وقد تحدث الوفاة خلال دقائق من التسمم بالاختناق أو توقف القلب بسبب فقدان الجسم السيطرة على العضلات التنفسية وغيرها.

ويعود تاريخ غاز الأعصاب إلى ثلاثينيات القرن العشرين عندما طور علماء عسكريون مجموعة من الغازات السامة القوية للغاية التي أستخدمت في عمليات اغتيال وهجمات إرهابية.