الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مبادرة "صوتك حقك" تصل القرى والنجوع للتوعية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

واصل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لقاءاته التوعوية والتثقيفية في إطار مبادرة المجلس " صوتك حقك"  لحث الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث قام المجلس بطرق أبواب الأشخاص ذوي الإعاقة في القري والنجوع ووصل المجلس ببرنامجه إلى كفر سعد بمحافظة دمياط لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون وحثهم على المشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

txt

جامعة الزقازيق تشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكليتي الآداب وعلوم ذوي الإعاقة

txt

القباج تشهد اختبارات لجنة التقييم للمشاركين في مسابقة "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة"

قدم البرنامج التدريبي عددًا من المواد التوعوية الخاصة بالمشاركة السياسية، والقانون رقم 10 لسنة 2018 والمكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العشر سنوات الماضية، وتطرق البرنامج التوعوي إلى أهمية المشاركة السياسية الإيجابية والشروط الواجب توافرها فى المرشح الرئاسي، والدور التوعوي للأسرة في المشاركة الإيجابية والاصطفاف الوطنى حول القيادة السياسية.

وتطرق البرنامج التدريبي التوعوي إلى دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى تيسير العملية الانتخابية على الأشخاص ذوي الإعاقة سواء الإعاقة البصرية عن طريق نموذج الاقتراع بطريقة برايل وتسهيل خطوات إبداء الرأي بلغة الإشارة للإعاقات السمعية والتيسيرات المقدمة للإعاقة الحركية ودور وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان فيها.

عقد اللقاء في مركز شباب كفر سعد بمحافظة دمياط، وقدم البرنامج التوعوي سامي أحمد، مسئول المشاركة السياسية بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومحمد العزبي مدير البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، والدكتور محمد حجازى، أستاذ العلوم السياسية.

مواد متعلقة

مشاركة الإيجابية من الأشخاص ذوي الإعاقة ببور سعيد في مبادرة "صوتك حقك"

الشباب تواصل عقد لقاءاتها التثقيفية حول تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة

الشباب تعقد لقاءً تثقيفيًا حول تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية

هبة هجرس: ممتنة لكل من دعمني وأعد بالتغيير في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عالميًا
الجريدة الورقية