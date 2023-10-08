جامعة الزقازيق تشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكليتي الآداب وعلوم ذوي الإعاقة

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأحد، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكليتى الآداب وعلوم ذوي الإعاقة والتأهيل.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل، والدكتور عماد عبدالرازق القائم بأعمال عميد كلية الآداب، ووكلاء الكليتين ومديري العموم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقام بتنظيم الاحتفاليتين؛ اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر، وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، كما تضمن الحفل فقرات فنية وغنائية واستعراضية ومعرضا للأعمال الفنية والمشغولات اليدوية للطلاب.

وقدم رئيس الجامعة، التهنئة لأبنائه الطلاب بالعام الجامعى الجديد، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، موجها التحية إلى القيادة السياسية الرشيدة والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وذكرى المولد النبوى الشريف، مؤكدا استعداد الجامعة لتقديم كل الدعم اللامحدود، وتذليل كل العقبات، للنهوض بالمستوى التعليمي والخدمات المقدمة، متمنيا لهم عاما دراسيا موفقا.

وعلى هامش الاحتفالية بكليتى علوم ذوي الإعاقة والتأهيل والآداب؛ افتتح خالد الدرندلي معرض المنتجات والمشغولات اليدوية ومشروعات التخرج للطلاب من مختلف أقسام الكلية.