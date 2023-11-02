الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

" الصندوق العربي للانماء " يناقش تطوير الإحصاءات الزراعية مع "المنظمة العربية للتنمية"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل بدر محمد السعد مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، البروفيسور إبراهيم ادم احمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية في مقر الصندوق في دولة الكويت أمس الأربعاء الموافق، لمناقشة المشاريع القومية التي تنفذها المنظمة بدعم وتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وخاصة مشروع تطوير الإحصاءات الزراعية العربية .

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 قدم مدير عام المنظمة شرحا وافيا لبرامج وخطط عمل المنظمة وبين أهمية المكتب الإقليمي لدولة الكويت ودول شبة الجزيرة العربية موضحا بعض الأمثلة للبرامج والأنشطة التي من الممكن تنفيذها مستقبلاً في دول شبه الجزيرة العربية واليمن بالتعاون مع الصندوق ومؤسسات التمويل العربية.

وفي نهاية اللقاء اعرب السعد عن دعمه لأنشطة وبرامج عمل المنظمة واستعداد الصندوق لاستمرار التعاون مع المنظمة ودعمه المتواصل لمسيرة التنمية الزراعية العربية ، واعرب البرفسور الدخيري عن شكره وتقديره لمدير عام الصندوق وداعمة المستمر لأنشطة وبرامج عمل المنظمة .

الجدير بالذكر ان المنظمة العربية للتنمية الزراعية هي مؤسسة أنشأتها جامعة الدول العربية لتطوير وتنمية الزراعة في الدول العربية وذلك رغبةً في إرساء كيانها الزراعي والاقتصادي وتأكيداً على أهمية زيادة الجهود المبذولة في القطاع الزراعي لاستغلال الموارد المتاحة استغلالاً اقتصادياً لسد حاجات الدول العربية في القطاعات الاقتصادية الأخرى

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