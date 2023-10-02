الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية يفتتح دورة تدريبية بالجزائر لصالح مهندسي الري الأفارقة

إفتتح الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية،يوم الأحد 1 أكتوبر، دورة تدريبية في مجال الري لصالح 15 مهندس زراعي إفريقي من كل افريقيا الوسطى، بوروندي، تشاد، كوت ديڤوار، السنغال، رواندا، الكاميرون، توجو، بنين رواندا، الكاميرون ، موريشيوس و جمهورية القمر وذلك بالمعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في الزراعات المتعددة بمدينة المدية بالجزائر. تمتد الدورة حتى يوم 12 أكتوبر 2023.



حضر مراسم حفل الافتتاح السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية وممثلة معالي وزير الفلاحه و التنميه الريفيه الجزائري الدكتوره فتيحه باووش مديرة التكوين و الارشاد بالوزاره والسيد موري اجبولانهور مسئول المكتب الزراعي للإتحاد الإفريقي.

في كلمتها، أكدت السيده ممثلة وزير الفلاحه على أهمية هذه الدورة ومساهمتها الفعالة في تأهيل الكوادر الإفريقية المتخصصة في مجال ندرة المياه وتأثيرها على الزراعة والتي تمس العديد من الدول الإفريقية.كما تقدمت بتشكراتها لجامعة الدول العربية، ممثلة في الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، والإتحاد الإفريقي على التعاون المثمر والبناء.



من جهته، ونيابة عن السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، شكر السفير لعجوزي ،المشاركين في هذه الدورة على حضورهم لمراسم افتتاح هذه الدورة، كما اثنى على استضافة الجزائر لهذا التدريب مؤكداً دعم الأمين العام لأنشطة الصندوق الرامية لتأهيل الكوادر الإفريقية في مختلف المجالات .