الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

ارتفاع ضئيل لـ سعر الذهب اليوم الخميس بـ منتصف التعاملات

الذهب
الذهب

سعر الذهب.. ارتفاع سعر الذهب بشكل طفيف خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس في أسواق4 الصاغة المصرية، وارتفع الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2550 جنيها للجرام، ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1700 جنيه للجرام.

 

كان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها بمنتصف التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بشكل طفيف في منتصف التعاملات.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، في أسواق الصاغة المصرية، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

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أسعار الذهب اليوم الخميس في أسواق الصاغة

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1700 جنيه للجرام.

 

وزاد الذهب عيار 18 نحو 2185 جنيها للجرام.

 

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2550 جنيها للجرام.

 

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2914 جنيها للجرام.

 

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 20400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

 

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1987 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 4.3 دولار، بنسبة 0.21% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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