القوافل الطبية بالشرقية تتصدر الجمهورية في تقديم الخدمة للمواطنين خلال الـ٣ أشهر الأخيرة

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لفريق العمل بإدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، من الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين والإداريين والسائقين والعمال، وعلى رأسهم الدكتور أحمد عبدالحكيم مدير الإدارة، على جهودهم المخلصة المبذولة، في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بمحافظة الشرقية بمنظومة القوافل العلاجية، ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة.

يأتي ذلك بعد تصدر محافظة الشرقية لجميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين خلال الثلاثة أشهر الماضية، إعتباراً من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٣، كما تصدرت القوافل الطبية بالشرقية جميع محافظات الجمهورية أيضاً في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين خلال شهر أكتوبر، بعد حصول ١٩١٨٣ مواطن الخدمة بالمحافظة.

يشار إلى أن إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان قطاع الرعاية العلاجية، أرسلت شهادة تقدير لفريق عمل القوافل العلاجية بمحافظة الشرقية تقديراً لجهودهم كأفضل محافظة على مستوى الجمهورية خلال تلك الفترة السابقة، من حيث تقديم الخدمة للمواطنين وتوقيع الكشف الطبي لهم في التخصصات الطبية المختلفة، والبالغ عددها ١٣ تخصص وهم "الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، النساء والتوليد، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، العظام، الأسنان، الجلدية، الروماتيزم، المسالك البولية".

وأكد الدكتور هشام مسعود على الفرق الطبية بالقوافل الطبية ببذل المزيد من الجهد، لوصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين بمحافظة الشرقية ضمن منظومة القوافل والتى تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، خاصة في المناطق النائية وذات الطبيعة الخاصة بمحافظة الشرقية.