رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفدين من شركتى"انفورماتيك"و"ITG"لميكنة نظم المعلومات لجامعة أسيوط الأهلية

لدراسة تفعيل منظومة متكاملة

أكد الدكتور أحمد المنشاوى حرص إدارة الجامعة على تطبيق استراتيجيتها ورؤيتها الفاعلة نحو التحول الرقمى ، من خلال توظيف التقنيات الرقمية الحديثة لتحقيق نقلة نوعية فى آداء الجامعة والإرتقاء بالخدمات التى تقدمها للقيام برسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.

جاء ذلك عقب استقبال سيادته، اليوم الأربعاء، لوفد من شركة "انفورماتيك" المتخصصة فى مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وبرمجيات التعليم، والذى يضم الدكتور مصطفى صالح رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس عمرو السرو المدير التنفيذى والعضو المنتدب، والمهندس هشام عبدالمنصف مدير المبيعات، والمهندس محمد حيدر مدير العمليات بمصر والكويت وكذلك وفد من شركة "ITG" والذى يضم المهندس أيمن هندى، والمهندس محمد أمان مسئولى المبيعات بالشركة.

يأتى ذلك فى إطار حرص رئيس جامعة أسيوط على تطوير نظم المعلومات الإدارية والتعليمية بجامعة أسيوط الأهلية واستحداث نظم رقمية جديدة تواكب التكنولوجيا المتقدمة .

جاء ذلك بحضور الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية،الاستاذ مصطفى حسن امين عام جامعة أسيوط الأهلية والأمين المساعد لجامعة أسيوط الحكومية، الدكتور طارق كمال المشرف على شبكة المعلومات بالجامعة، الدكتور ممدوح فاروق مدير مركز نظم المعلومات بالجامعة، الدكتورة جيهان محمد عمر المشرف العام على شئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط الأهلية.

وفيما يتعلق بالعروض المقدمة من الشركتين لجامعة أسيوط الأهلية ، أوضح الدكتور نوبى محمد حسن، أنها تتضمن ميكنة نظم المعلومات الإدارية والتعليمية والمالية بالجامعات من خلال نظام الكترونى متكامل يستهدف تنظيم العملية التعليمية و تقديم خدمات إدارة شئون الطلاب بداية من نظام التقديم(أون لاين) للجامعة ونظام التسجيل، متابعة نتائج القبول،التسجيل فى المواد والبرامج الدراسية المختلفة،التواصل مع أعضاء هيئة التدريس، سهولة ومتابعة التحصيل الدراسى، وكذلك إدارة أعمال الإختبارات ورصد درجات الطلاب وأعمال الكنترول، والمدن الجامعية ، هذا فضلا عن تسديد المصروفات الدراسية، وذلك من شإنه الإسهام فى إحداث نقلة نوعية فى طبيعة الخدمات المقدمة بجامعة أسيوط الأهلية من خلال ميكنة كافة قطاعاتها.