الهلال الأحمر: أكثر من 70 ألف ساعة تطوع لتقديم المساعدات لقطاع غزة

قال الدكتور رائد عبد الناصر الأمين العام للهلال الأحمر فرع شمال سيناء، إننا مستمرون في العمل لأكثر من 70 ألف ساعة تطوع إلى الآن لتقديم المساعدات لقطاع غزة.

وتابع “عبدالناصر” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: “بالأمس أضافت لنا مهمة جديدة وهي استقبال المصابين من قطاع غزة، حيث بدأنا الاستعدادت من الساعة الخامسة فجر الأمس، وفرق الدعم النفسي والطوارئ وإدارة الاستعدادات عند معبر رفح كانت مستعدة”.

مساعدة الفلسطينيين

وتابع: “على مدار يوم أمس، استقبلنا 49 حالة مع مرافقيهم في وجود فريق الدعم النفسي حيث وفرنا المياه والمأكولات، ونسجل الحالات والطلبات التي يحتاجون إليها، وما إلى ذلك، كان أمس يوما طويلا وشاقا، لكننا كنا فرحين باستقلا ومساعدة الفلسطينيين، وإن كانت فرحة معتصرة بالألم”.

المتطوعين في الهلال الأحمر

وشدد الأمين العام للهلال الأحمر فرع شمال سيناء، على أن المتطوعين في الهلال الأحمر يثبتون دوما أنهم على قدر المسؤولية في ظل تخطي حاجز الـ20 يوم للأزمة الإنسانية بقطاع غزة.