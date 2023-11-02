الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الهلال الأحمر: أكثر من 70 ألف ساعة تطوع لتقديم المساعدات لقطاع غزة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

قال الدكتور رائد عبد الناصر الأمين العام للهلال الأحمر فرع شمال سيناء، إننا مستمرون في العمل لأكثر من 70 ألف ساعة تطوع إلى الآن لتقديم المساعدات لقطاع غزة.

txt

أطباء بلا حدود تؤكد أن أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في غزة

txt

عضو التحالف الوطني: مصر تخوض معركة دبلوماسية لإدخال المساعدات قطاع غزة

وتابع “عبدالناصر” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: “بالأمس أضافت لنا مهمة جديدة وهي استقبال المصابين من قطاع غزة، حيث بدأنا الاستعدادت من الساعة الخامسة فجر الأمس، وفرق الدعم النفسي والطوارئ وإدارة الاستعدادات عند معبر رفح كانت مستعدة”. 

مساعدة الفلسطينيين

وتابع: “على مدار يوم أمس، استقبلنا 49 حالة مع مرافقيهم في وجود فريق الدعم النفسي حيث وفرنا المياه والمأكولات، ونسجل الحالات والطلبات التي يحتاجون إليها، وما إلى ذلك، كان أمس يوما طويلا وشاقا، لكننا كنا فرحين باستقلا ومساعدة الفلسطينيين، وإن كانت فرحة معتصرة بالألم”. 

المتطوعين في الهلال الأحمر 

وشدد الأمين العام للهلال الأحمر فرع شمال سيناء، على أن المتطوعين في الهلال الأحمر يثبتون دوما أنهم على قدر المسؤولية في ظل تخطي حاجز الـ20 يوم للأزمة الإنسانية بقطاع غزة. 

الجريدة الورقية