عضو التحالف الوطني: مصر تخوض معركة دبلوماسية لإدخال المساعدات قطاع غزة

قال خالد الشرقاوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ مصر تخوض معركة دبلوماسية، وتكثف جهودها لتوصيل المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى إدخال 292 شاحنة إلى قطاع غزة، وجارٍ إمداد القطاع بشحنات أخرى.

المواد الطبية والغذائية:

أضاف “الشرقاوي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الأولوية للمواد الطبية والغذائية والمعدات الجراحية في الشاحنات التي دخلت قطاع غزة لتقديم المساعدة للأهالي.

الاحتلال الإسرائيلي:

تابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: “رغم تعنت الاحتلال الإسرائيلي في دخول المساعدات للأراضي الفلسطينية، إلا أن شباب التحالف يعملون على إدخالها، حيث يقدم شباب التحالف نموذجًا للشباب فهم صامدون ومرابطون، وبالنسبة إلى مصر، فإن معبر رفح لم ولن يغلق أبدًا، ومن الضروري استدامة المساعدات والشباب مُصر على ذلك”.

