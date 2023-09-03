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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أمين بدار الإفتاء يكشف حكم بيع جواب سيارات المعاقين.. فيديو

الدكتور على فخر،
الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال متصلة، حول حكم بيع جواب الإعاقة الخاص بالسيارات، المعفاة جمركيا، لتحقيق ربح؟. 
وأضاف، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لازم الأول نفهم فلسفة الجواب، وهو إن الدولة أرادت إن تساعد أًصحاب الإعاقات ليمارسوا حياتهم بتسهيلات أبسط وأسهل، طيب لو أنا بعت الجواب واستفدت بثمنه يبقى هنا لمن نحقق الهدف الذى رصدته الدولة لمساعدة أصحاب الإعاقة".

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واستكمل: "لو أنا لا أحتاج لهذه السيارة يبقى لا يجوز بيع الخطاب لأنه باب فساد، والحصول على حق من حقوق الآخرين، لأن الدولة رصدت مبالغ معينة لتسهيل هذا الأمر على أصحاب الإعاقات".

بنيت شقة في بيت العائلة هل يحق لأخواتي الورث فيها

وفي سياق آخر، أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل، مفاده، إن والده يساعده فى بناء شقته داخل بيت العائلة، وهو ما زال على قيد الحياة، فهل يورث أخوتى معى؟.

وتابع: "والدك هو من يرد على هذا السؤال ما دام على قيد الحياة، لو قال لك أنا بساعدتك، يبقى كده لم يملكك الشقة، لو قالك هتبقى ملكيتم يبقى نوثق هذا الأمر حتى لا يحدث نزاع مع أخوتك". 

واستكمل: "لو والدك بيساعدك بفلوس حتى لو أنت دافع النصيب الأكبر، ووالدك لم يملكك ومجرد بيساعدك إنك تجد سكن، يبقى ده بيت عائلة ومن حق إخواتك يورثوا معاك حتى لو أنت اللى بانى".

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