هل يتم مد مبادرة الإعفاء الجمركي للذهب؟.. اقتصادي يوضح

تشهد أسعار الذهب تذبذب بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، ففي أخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجًا 2550 جنيهًا بعدما كان يسجل منذ أيام 2620 جنيهًا للجرام، مما جعل الجميع يتساءل عن أسباب اضطراب الأسعار وهل يتم مد مدة مبادرة الإعفاء الجمركي للذهب أم لا؟.

وفي السياق قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الصراعات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتي تتصاعد باستمرار بالإضافة إلى حالة عدم اليقين والضبابية المسيطرة على المشهد من حيث مدة الصراع وسيناريوهات اتساع نطاق الحرب، كل هذا بدوره يدفع أسعار الذهب لأن تشهد ارتفاعات مستمرة باعتباره واحدًا من أهم الملاذات الأمنة للأفراد والمستثمرين.

الدكتور علي الإدريسي

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ " بوابة الوفد" من أسباب ارتفاع أسعار الذهب أيضًا ارتفاع معدلات التضخم في مصر حيث تعتبر العوامل التي تزيد من نسبة الطلب على الذهب، مشيرًا إلى أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بإعفاء الذهب من الضريبة الجمركية ساهمت في السيطرة على أسعار الذهب لأن تشهد قفزات كبيرة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى العوامل الخارجية والتي حظيت نصيب الأسد من أسباب ارتفاع أسعار الذهب، متوقعًا مزيد من الطلب على المعدن الأصفر مع استمرار الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين، والتي تضيف أعباء جديدة على الاقتصاد العالمي والمصري إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وتوقع الدكتور علي الإدريسي أن يُصدر مجلس الوزراء قرار بشأن مد مبادرة السماح بدخول الذهب مع العائدين من الخارج بدون جمارك، والذي يأتي محاولة من الدولة للسيطرة على أسعار الذهب التي من المتوقع أن تشهد قفزات كبيرة بعد انتهاء المبادرة.