التموين تكشف موعد انتهاء مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك (فيديو)

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن مدة الإعفاء الجمركي عن الذهب للقادمين من الخارج تنتهي بعد 10 أيام وقد يتم تجديد المبادرة وقد لا يتم"



قيمة الذهب القادم من الخارج بلغت 2 طن

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون الذهب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي والمذاع عبر قناة "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد : "المبادرة بدأت منذ 6 أشهر ومنذ ذلك الوقت وحتي الآن بلغ قيمة الذهب القادم من الخارج 2 طن وساهمت بشكل كبير في توازن حركة الأسواق".

وكشف مستشار وزير التموين لشئون الذهب عن قرار وزاري من وزارة التموين، يحظر علي كل شخص ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة إلا بعد التسجيل لدي مصلحة دمغ المصوغات.

وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 415 جنيهًا منذ بداية الصراع بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 175 دولارًا.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 2165 جنيهًا في السابع من أكتوبر الجاري، وارتفع إلى 2650 جنيهًا، وأنهى التعاملات أمس السبت عند مستوى 2580 جنيهًا، بينما افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1831 دولارًا، واختتمت التعاملات يوم الجمعة الماضية عند مستوى 2006 دولارات.

أشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 150 جنيهًا، وبنسبة 6.2 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2430 جنيهًا، وارتفع إلى 2650 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2580 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 25 دولارًا، وبنسبة 1.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1981 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2006 دولارات.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2949 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2212 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1720 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 20640 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت تقلبات سعرية بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2580 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2590 جنيهًا، وتراجع لمستوى 2560 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2580 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

ولفت، إمبابي، إلى أن الصراع بين الجانب الفلسطيني وجيش الاحتلال، يعزز من حالة الضبابية وانعدام الرؤية، ما يدفع المستثمرين للذهب للتحوط كملاذ آمن، متوقعًا ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية مع استمرار الأزمة، لاسيما مع تزايد التوقعات بإيقاف الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة