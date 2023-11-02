نقابة الأطباء: عدد المتطوعين لعلاج مصابي غزة تخطى الـ 1400 طبيبًا (شاهد)

قال الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد المتطوعين لعلاج مصابي غزة تخطي الـ 1400 طبيبًا، موضحًا أنه تم عقد ثلاث دورات تدريبية فى الهلال الأحمر، أول مرة كانت ب40 طبيبا، والثانية كانت حوالي 35، والثالثة 20 طبيبًا.

وأضاف “السيد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “DMC” اليوم الخميس، أن التدريب يتم على مراحل وتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات.

الرعاية المركزة

ونوه إلى أنه سيكون هناك تخصصات معينة لهذا التطوع، والتي تكون على رأسها الرعاية المركزة والتخدير والعظام والجراحة وجراحة مخ وأعصاب والنفسية والعصبية.

دعم القضية الفلسطينية

وتابع: "نوجه كامل الدعم للقضية الفلسطينية وحربها ضد الكيان الصهيوني” منوهًا إلى أنه منذ بداية الحرب أعلنت نقابة الأطباء من خلال لجنة مصر للعطاء العمل على محورين، أولهم هو فتح باب التطوع للأطباء فى غزة.