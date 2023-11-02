"صحة القليوبية" تكرم الإدارات الأعلي في مؤشرات الأداء لأعمال

كرمت الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، والدكتور أحمد السحيمي مدير إدارة صحة البيئة بالنيابة عن الدكتور الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ؛ إدارات القناطر الخيرية، وبنها، وكفر شكر، وقامت الدكتورة فاطمة بتحفيزهم وحثهم علي الاستمرار في تفديم أقصي مالديهم للحفاظ علي التقدم والصدارة خلال الفترة المتبقية من الحملة.

جاء ذلك في إطار حرص الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية؛ علي تشجيع رؤساء أقسام ومراقبي صحة البيئة بالإدارات الصحية لما أبلوه من بلاء حسن في أعمال المرحلة الأولي من الحملة القومية 100 يوم صحة.