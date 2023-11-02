الأهلي يرفض عودة محمد شريف لهذا السبب

أغلق مسؤولو النادي الأهلي الباب أمام عودة محمد شريف مهاجم الفريق رغم الأنباء التي ترددت حول إمكانية التفاوض لعودة اللاعب لتدعيم الهجوم خاصة أن مرشح للرحيل لأندية منافسة مثل الزمالك وبيراميدز.

وطرح مسؤولو الأهلي فكرة عودة شريف على كولر إلا أن الأخير أبدى تحفظه على الفكرة خاصة أن شريف لا يرغب في الجلوس بديلاً ويطلب المشاركة باستمرار وهو سر رحيله.

الأهلي يقرر رحيل أحمد عبد القادر :

فتح مسؤولو النادي الأهلي الباب أمام رحيل اللاعب أحمد عبد القادر جناح أيسر الفريق الأحمر في الانتقالات الشتوية القادمة بناء على موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

ومنح كولر الضوء الأخضر لرحيل عبد القادر في ظل عدة عوامل على رأسها عدم تطور اللاعب واستمرار ارتكابه بعض الأخطاء الفنية رغم ملاحظات المدرب السويسري وعلى رأسها الفردية والاستعراض الزائد.

وتلقى عبد القادر عرضاً سابقاً للرحيل إلى سبارتاك موسكو الروسي ولكن الأهلي رفض رحيله بينما حصل اللاعب على تأكيدات باهتمام ناديي الوكرة ومعيذر القطريين بالتعاقد معه في شهر يناير المقبل.

ويدرس الأهلي الموافقة على رحيل عبد القادر خاصة أنه لن يحصل على فرصة المشاركة بخلاف أن اللاعب يرغب في خوض تجربة الاحتراف خارج مصر ورفض تماماً فكرة الإعارة لأي فريق داخل الدوري.