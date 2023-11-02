الأهلي يفتح الباب أمام رحيل أحمد عبد القادر

فتح مسؤولو النادي الأهلي الباب أمام رحيل اللاعب أحمد عبد القادر جناح أيسر الفريق الأحمر في الانتقالات الشتوية القادمة بناء على موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

ومنح كولر الضوء الأخضر لرحيل عبد القادر في ظل عدة عوامل على رأسها عدم تطور اللاعب واستمرار ارتكابه بعض الأخطاء الفنية رغم ملاحظات المدرب السويسري وعلى رأسها الفردية والاستعراض الزائد.

ويبقى العامل الآخر متمثلاً في رفض عبد القادر فكرة الجلوس بديلاً باستمرار وحديثه المستمر مع المدير الفني بخلاف وجود عامل ثالث وهو وجود عدة بدائل في مركز الجناح الأيسر بعد توظيف المغربي رضا سليم بجانب حسين الشحات وطاهر محمد طاهر في هذا المركز.

عبد القادر يتلقى أكثر من عرض

وتلقى عبد القادر عرضاً سابقاً للرحيل إلى سبارتاك موسكو الروسي ولكن الأهلي رفض رحيله بينما حصل اللاعب على تأكيدات باهتمام ناديي الوكرة ومعيذر القطريين بالتعاقد معه في شهر يناير المقبل.

ويدرس الأهلي الموافقة على رحيل عبد القادر خاصة أنه لن يحصل على فرصة المشاركة بخلاف أن اللاعب يرغب في خوض تجربة الاحتراف خارج مصر ورفض تماماً فكرة الإعارة لأي فريق داخل الدوري.