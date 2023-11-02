الخفاش وخالد بن حسين ويوم أخر.. محطات هامة في حياة جواهر الكويتية

تصدراسم الفنانة جواهر الكويتية، إذ رحلت عن عالمنا أمس عن عمر يناهز 45 عامًا بعد صراع عنيف مع مرض سرطان المعدة، حيث تدهورت حالتها الصحية خلال الفترة الماضية، خاصة بعد خضوعها لعملية جراحية في أحد مستشفيات العاصمة الإنجليزية لندن، وبعد عودتها إلى الكويت تعرضت لنويف حاد في المعدة ، وفقدت الكثير من وزنها وأصبح الوضع أكثر تعقيدًا حتي لفظت أنفساها الأخيرة.

من هي النجمة جواهر الكويتية

جواهر الكويتية ممثلة ولدت في الكويت عام 1977، وبدأت مشورها الفني عام 1990، ومن خلال مسرحية الأطفال "الخفاش" وبعدها ظهرت في فيديو كليب للمطرب خالد بن حسين، وكانت بداية الألفية الانطلاق الحقيقية لجوهر الكويتية، إذ تعرف عليها الجمهور وعلى مواهبها الكثيرة خلال دورها في مسلسل يوم آخر".

جواهر الكويتية

إلا أنها غابت عن التمثيل ست سنوات إلى حين إكمال دراستها لتعود بقوة في عام 1997 من خلال أربعة مسلسلات في العام نفسه.

اعتزلت النجمة جواهر الكويتية مرتين في حياتها، الأولى كانت بعد عام 1997 ميلادياً، ولم تخض في الأسباب والتفاصيل عن سبب توقفها عن التمثيل بعد تأديتها لثلاثة أعمال في العام نفسه، لتعود بقوة في عام 2003، لكن لم يمضِ سنتان إلا واعتزلت مرة أخرى في سنة 2005، بسبب تعرضها لضغوطات لم تكشف عنها، وقالت حينها إنها تسعى لأن تُفرّغ من وقتها لعائلتها.

جواهر الكويتية

أعلنت النجمة جواهر الكويتية عن إصابتها بمرض سرطان المعدة، في فبراير عام 2020، وابتعدت عن التمثيل لفترة لتلقي العلاج، ولاقت محبة وتعاطفاً كبيراً من قبل الجمهور والمتابعين وزملائها في العمل الذين دعوا لها في الشفاء العاجل، ونشرت مؤخراً مقطع فيديو عبر سناب شات تقول فيه بأنها خضعت لخمس عمليات جراحية لإيقاف النزيف في معدتها؛ حيث إن سرطان المعدة انتقل إلى الكبد.

أعمالها

ومن أبرز أعمال جواهر الكويتية في الدراما التليفزيونية "الليالي الحارقة" عام 1997، "عندما يحترق الثلج" عام 1998، "بيت تسونا سمرة" عام 1998، "اثنان في سلسلة الطريق" 1999، "البشر والبشر" عام 2002، "مشاعر غريبة" عام 2005، "ليلة العيد" 2010، "الشحرورة" عام 2011، "خط الحب المستحيل" عام 2012، "امرأة تبحث عن الاستغفار" عام 2013، "جار القمر" 2013 وغيرها من الأعمال.

جواهر الكويتية

أسرار حياتها الشخصية

تزوجت الفنانة جواهر الكويتية مرتين خلال حياتها، وأسفرت الزيجتين عن أربعة أطفال هم مريم ويعقوب ومنى وابنتها الصغرى إيلان، ورفضت جواهر الإفصاح عن أي معلومات متعلقة بأزواجها، واقتصرت تصريحاتها بأنها ارتبطت في سن صغيرة بعد علاقة حبّ، لافتة أنها لا ترفض الارتباط مرةً أخرى ولكنها كرست حياتها في فترة ما بعد انفصالها لأعمالها الفنية ولعائلتها الصغيرة.