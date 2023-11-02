موعد بداية فصل الشتاء في مصر.. الكثير من المواطنين يبحثون عن موعد بداية فصل الشتاء 2023 ونهاية فصل الخريف، وقد انتهى فصل الصيف فى مصر جغرافيا يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، ويكون الموعد الرسمي لانطلاق فصل الشتاء، عقب 3 أشهر من بدء الخريف.

بداية فصل الشتاء في مصر

ويحل موعد بداية فصل الشتاء في مصر، 21 ديسمبر المقبل، وعندها يحرص المواطنون على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، التي تساعدهم على استقبال الأجواء الباردة، دون التعرض لنزلات برد قد تؤثر على صحتهم العامة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 23 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 27