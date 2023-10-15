جنوب سيناء تستعد لمواجهة فصل الشتاء بالمعدات والسيارات

نظم مجلس مدينة طور سيناء، اليوم الأحد، إصطفاف المعدات والسيارات التابعة للديوان العام ومجلس المدينة والمديريات الخدمية بالمدينة، وذلك للإستعداد على جاهزية تلك المعدات عند حدوث أزمة أو وقوع كارثة طبيعية مثل السيول خاصة مع قدوم فصل الشتاء، للاستعداد على جاهزيه تلك المعدات عند حدوث ازمه أو وقوع كارثه طبيعيه مثل السيول خاصه مع قدوم فصل الشتاء.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ومتابعة من اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة وإشراف الاستاذ مبروك الغمرينى رئيس مركز ومدينة طور سيناء والاستاذ أحمد الحضرى نائب رئيس مدينة طور سيناء.