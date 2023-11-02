وقف أعمال بناء مخالف بحي شرق شبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة حملة مكبرة، للتصدى لأعمال البناء المخالف حيث قامت بالمرور على شوارع الحي المختلفة لإعادة الانضباط للشارع مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة المقامة عن ردم قطعة أرض قبل الشروع بأعمال البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقامت الأجهزة التنفيذية متمثلة فى الإدارة الهندسية والأجهزة المعاونة بردم قطعة أرض بالمهد بمنطقة القطاوى أمام المقلب الوسيط تم حفرها للشروع بالبناء وذلك بالمخالفة للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وتم التعامل الفورى مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات.

وأكد رئيس الحى أنه يجب على جميع أفراد المجتمع بتجنب هذه الظاهرة لعدم التعرض للمساءلة القانونية مع التأكيد بأنه لا تهاون مع المخالفات ويجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التي تفرضها مؤسسات الدولة والتى تأتى فى إطار الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.