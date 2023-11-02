شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بمعهد معاوني الأمن، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل، وذلك ممن تنطبق عليهم الشروط العامة شريطة اجتياز الاختبارات المقررة.

ويبحث الكثير من الراغبين في التقديم لاجتياز اختبارات القبول بمعاهد معاوني الأمن عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهو ما تستعرضه "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن

أن المتقدم يجب أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

ألا يقل السن عن 19 عامًا، ولا يزيد على 25 عامًا فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب.

أن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتي يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة.

أن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".

ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.

ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة، أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأى من جهات الدولة الأخرى

ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.