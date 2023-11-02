ظاهرة فلكية تضيء سماء مصر غدًا.. ترقبوا

تشهد سماء مصر والعالم غدًا الجمعة ظاهرة فلكية في مشهد بديع وهي تقابل كوكب المشترى (عملاق المجموعة الشمسية) في أقرب نقطة له من الأرض.

تقابل المشترى مع الشمس

وكشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في هذه الظاهرة يكون المشترى وجهه مضاء بالكامل بالشمس فيكون مرئيًا طوال الليل وأكثر إشراقًا من أي وقت آخر في السنة.

أفضل وقت لرؤية الظاهرة

وتابع تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أن أفضل وقت لرؤية وتصوير المشتري بالعين المجردة، أما لرصد أقمار المشترى فلابد من استخدام نظارة معظمة أو تلسكوب صغير يسمح برؤية الأقمار الأربعة الكبيرة لكوكب المشترى.

مشاهد الظواهر الفلكية

وأوضح، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا هي البعيدة عن التلوث الضوئي، مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، والتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علمًا لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.

علاقة الكواكب بالزلازل

كما أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف واقترانات الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض، فلو كان ذلك صحيحًا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين، فضلًا عن أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، وأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عمومًا يضر العين كثيرًا.