سفير جزر القمر: مصر الحصن المنيع للأمة العربية والركيزة الاستراتيجية للاستقرار

وجه السفيرعزام الصباح سفير جزر القمر، التحية للموقف المصرى فى نصرة القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر دائما الحصن المنيع لنا جميعا للأمة العربية والركيزة الاستراتيجية لاستقرار وسلام المنطقة.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض ومؤتمر اتحاد المستثمرات العرب، دورته ال26 بمدينة شرم الشيخ، والذي يناقش عددا من الموضوعات الهامة والمؤثرة لاسيما مع التحديات والأزمات الحالية والتي نسعى جميعا لمواجهتها للتغلب على تبعاتها خاصة على صناعة السياحة التي تعد الصناعة الأكثر تأثرا بالمتغيرات على مختلف الأصعدة، مؤكدة على حرص الحكومة على تعزيز مفهوم الأمن لتظل مصر دائما دولة الأمن والأمان التي تضع نصب أعينها حماية مواطنيها وضيوفها.

وأكد أن المؤتمر منصة إستثمارية وتجارية وسياحية على المستوى الإقليمي والدولي ونتطلع جميعا للعمل المشترك

وأشارإلى أن الشباب هم المخزون الاستراتيجي والثروة الحقيقية لأى دولة وتمكين طاقاتهم مشيرا إلى الكويت فى دعم الشباب وتعظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة باعتبارها شريك أساسي للتنمية، مشددًا على ضرورة التعاون للاستفادة من طاقات الشباب.