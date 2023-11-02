شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس انطلاق فعالية اليوم الياباني بالمدرسة المصرية اليابانية بطنطا، بحضور الأستاذة إيمان عبدالمعز، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، الدكتورة ولاء صلاح الدين، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، الأستاذ محمد فتوح، مدير إدارة الأمن، الأستاذ ياسر الإمام، مدير المدرسة المصرية اليابانية بطنطا، ووفد من خبراء الجانب الياباني، وتلاميذ المدرسة، وأولياء الأمور، وبمشاركة المعلمين وإدارة المدرسة، وذلك وفق خطة إدارة المدارس المصرية اليابانية لفعالية يوم اليابان.

بدأت الفعاليات باستقبال السادة الضيوف، ثم حضور جزء من حصة ماث G6A، ثم أتبعها جولة في البريك الخاص بالمرحلة الابتدائية وحضور عمل كرات الأرز (Rice Balls)، بعدها تم حضور أعمال اللجان (اللجنة الفنية – لجنة السعادة – لجنة الصحافة والإعلام)، وحضور حصة التربية الرياضية G4A، ثم فترة Interview with Rio and Aya، بعدها فترة راحة، ثم تسليم الكتب، واختتمت الفعاليات بحضور التعلم من خلال اللعب بمرحلة رياض الأطفال.

وقد رحب وكيل الوزارة بالسادة الضيوف من خبراء الجانب الياباني، مشيدًا بحسن التنظيم، والنظام الجيد داخل المدرسة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.