حالة الطقس| تحذيرات الأرصاد حتى الثلاثاء المقبل

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

تحذيرات من الشبورة المائية

وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة صباحًا والتي قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية إذ تصل عند مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى 1500 متر، لذلك على قائدى المركبات توخي الحذر والحيطة.

طقس مائل للحرارة

وأوضحت الهيئة، أن هناك استقرارًا في الاحوال الجوية على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الثلاثاء المقبل.

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 23 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 23 والعظمى 35