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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مفاجأة في حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

الطقس
الطقس

تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

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الأرصاد توجه تحذيرًا ونصائح للسائقين من الشبورة اليوم الأربعاء

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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء

انحسار فرص سقوط الأمطار 

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه وفقًا لآخر تحديث للأقمار الصناعية إن هناك انحسارًا لفرص سقوط الأمطار اليوم الأربعاء لتكون أمطار خفيفة عل مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ولا تؤثر تمامًا على الأنشطة اليومية للمواطنين.

أجواء مائلة للحرارة 

وأضافت الهيئة، الأجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد حارة على جنوب الصعيد معتدلة على السواحل الشمالية، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الاثنين المقبل.

شبورة مائية على أنحاء البلاد 

وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية على كافة أنحاء البلاد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسرعة القريبة من المسطحات المائية، فضًلا عن سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وسيناء ومدن القناة تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة الصغرى 22 والعظمى 30
 بنها الصغرى 22 والعظمى 30
 دمنهور الصغرى 22 والعظمى 30
 وادى النطرون الصغرى 22 والعظمى 30
كفر الشيخ الصغرى 22 والعظمى 29
المنصورة الصغرى 22  والعظمى 29
 الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 31
 شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 30
 طنطا الصغرى 22 والعظمى 29
 دمياط الصغرى 23 والعظمى 28
 بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 28
 الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 31
 الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 27

أسوان الصغرى 23 والعظمى 36

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