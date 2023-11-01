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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب صنداونز: بيرسي تاو لاعبي المفضل في الأهلي

مباراة الأهلي وصنداونز
مباراة الأهلي وصنداونز تصوير: رشدي أحمد

عبر رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي عن سعادته بعد تخطي عقبة الأهلي في نصف نهائي بطولة السوبر ليج.

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وقال موكوينا في تصريحات عقب نهاية المباراة: “ أهنئ لاعبي فريقي بعد قتالهم أمام فريق قوي جداً مثل الأهلي ”.

وتابع: “ بيرسي تاو هو لاعبي المفضل في الأهلي وهو بمثابة إبن لي وقمت بتدريبه في أكاديمية صنداونز في وقت سابق ”.

وأضاف موكوينا: “ الآن نحن في مرحلة استشفاء قبل خوض مباراة النهائي أمام فريق الوداد المغربي ”. 

وأكمل: “ لدي إحترام كبير للنادي الأهلي وهو فريق كبير للغاية وأظهرنا اليوم هذا الإحترام خلال المباراة ”.

وأتم: “ طالبت لاعبي فريقي بالإستمرار والمضي قدماً في مواجهة الأهلي الذي يمتلك جماهير رائعة وطالبت فريقي بالإستمتاع بهذه الأجواء ”.

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