مدرب صنداونز: بيرسي تاو لاعبي المفضل في الأهلي
عبر رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي عن سعادته بعد تخطي عقبة الأهلي في نصف نهائي بطولة السوبر ليج.
وقال موكوينا في تصريحات عقب نهاية المباراة: “ أهنئ لاعبي فريقي بعد قتالهم أمام فريق قوي جداً مثل الأهلي ”.
وتابع: “ بيرسي تاو هو لاعبي المفضل في الأهلي وهو بمثابة إبن لي وقمت بتدريبه في أكاديمية صنداونز في وقت سابق ”.
وأضاف موكوينا: “ الآن نحن في مرحلة استشفاء قبل خوض مباراة النهائي أمام فريق الوداد المغربي ”.
وأكمل: “ لدي إحترام كبير للنادي الأهلي وهو فريق كبير للغاية وأظهرنا اليوم هذا الإحترام خلال المباراة ”.
وأتم: “ طالبت لاعبي فريقي بالإستمرار والمضي قدماً في مواجهة الأهلي الذي يمتلك جماهير رائعة وطالبت فريقي بالإستمتاع بهذه الأجواء ”.