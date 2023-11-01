عماد متعب يفتح النار على كولر بعد مباراة صنداونز

شن عماد متعب نجم الكرة المصرية السابق هجوماً نارياً على مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي.

وجاء ذلك بعد خروج الأهلي من الدور نصف النهائي لبطولة السوبر ليج في نسختها الأولى أمام صنداونز الجنوب أفريقي.

وقال عماد متعب في تصريحات عبر فضائية “ أون تايم سبورتس ” : “ كولر أدار الشوط الأول للمباراة بشكل مميز لكن لم يحدث ذلك في الشوط الثاني وكان هناك إعتماد واضح على دخول ضا سليم كبديل إلا أنه تعرض للإصابة فور نزوله ”.

وأضاف: “ تعامل كولر مع البطولة منذ بدايتها كان غريباً، الفريق تعرض لإجهاد كبير من الناحية البدنيةكما أنه إرتكب العديد من الاخطاء بداية من تفكيره في لقاء صنداونز قبل أن يحسم تأهله لنصف النهائي وهو ما كاد يتسبب في خروج الأهلي امام سيمبا ”.

وأتم: “ طريقة اللعب الدفاعية في لقاء الذهاب أمام صنداونز لم تكن موفقة، بالنسبة لي الأهلي من الممكن أن يلعب بهذه الصورة أمام فريقين فقط في العالم وهما برشلونة ومانشستر سيتي لكن أمام صنداونز لم يكن هناك مبرر للأسلوب الدفاعي المبالغ فيه ”.