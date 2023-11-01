حسام البدري: كولر تأخر في تغييراته امام صنداونز
أكد حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر أن الأهلي واجه سوء حظ كبير في مباراته أمام صنداونز.
وقال حسام البدري في تصريحات عبر فضائية " أون تايم سبورتس " : " هناك عدم توفيق كبير للأهلي خاصة في الشوط الأول وكان يمكن أن يحسم الأهلي اللقاء في أول 45 دقيقة ".
وتابع: " الضغط النفسي تسبب في ظهور الأهلي بمستوى أقل في الشوط الثاني، رغم ان صنداونز لعب بتحظ دفاعي كبير ولم نشاهد أي فرص لهم طوال المباراة ".
وأردف: " الأهلي ليس في حالته المعتادة وهذا ظهر سواء في مباراة سيمبا أو مباراة الذهاب أمام صنداونز، كنت أتمنى أن ينجح الفريق في إسعاد جماهيره في لقاء اليوم ".
وأضاف البدري: " تغييرات كولر جاءت متأخرة بعض الشئ كما أن بعض اللاعبين كان يجب أن يستمروا داخل الملعب إضافة لسوء التوفيق بعد إصابة رضا سليم فور نزوله ".
وأتم: " كان يجب أن يكون هناك ثبات إنفعالي بشكل أكبر للاعبي الأهلي وهم يمتلكون خبرات كبيرة للغاية ".