شاهد.. جمهور الأهلي يفجر غضبه في كولر واللاعبين بعد الهزيمة من صن داونز

فجرت جماهير الأهلي غضبها في اللاعبين والمدير الفني مارسيل كولر بعد الهزيمة من صن داونز الجنوب أفريقي والخروج من بطولة الدوري الأفريقي "دوري السوبر الأفريقي".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تم تصويره من المدرجات رصد ردود أفعال الجماهير الغاضبة والتي قامت بإلقاء زجاجات المياه على اللاعبين والمدرب أثناء الخروج وترديد الهتافات ضدهم.

الأهلي يودع الدوري الأفريقي على يد صن داونز:

ودع الأهلي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بعد سقوطه في فخ التعادل على يد صن داونز الجنوب أفريقي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي بإياب الدور قبل النهائي.

وجاء تعادل الأهلي ليكتب نهاية مشوار الفريق الأحمر في البطولة، حيث كان قد خسر في مباراة الذهاب بهدف دون رد على ملعب فريق صن داونز في جنوب أفريقيا.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.

دخل الأهلي المباراة بقوة هجومية كبيرة وشن هجمات كثيفة على الفريق الجنوب أفريقي وأهدر العديد من الفرص خلال نصف اللقاء الأول أبرزها ركلة الجزاء التي أهدرها علي معلول.

كما شهد الشوط الأول تصدي القائم لكرة محمود عبدالمنعم كهربا وتصدي العارضة لتسديدة قوية من بيرسي تاو، وحرمان الأهلي من هدف التقدم في أكثر من فرصة خطيرة.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي شن هجماته على فريق صن داونز بأكثر من طريقة إلا أن الفريق الجنوب الأفريقي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه وحرمان الأهلي من التسجيل.