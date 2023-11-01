حملة للقضاء على السمنة والتقزم بالقليوبية

بدء فرع القليوبية للتأمين الصحى التجهيز لبدء العمل بحملة الأنيميا والسمنة والتقزم، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للكشف عن أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الإبتدائية والتي تستهدف طلاب جميع المدارس.

وأكد د. سيد جلال مدير الفرع علي الفرق ضرورة المرور علي المدارس للتأكد من جاهزيتها للتسهيل على الفرق الطبية آداء مهامها دون معوقات، ووجه منسقي الحملة ولجان الإشراف المركزية والفرعية وفرق المتابعة بضرورة المتابعة الدقيقة لسير أعمال المبادرة، والتعاون من جانب إدارات الفرع والتنسيق فيما بينهم لدعم المبادرة وتذليل أية عقبات لضمان نجاح المبادرة في الوصول إلي جميع تلاميذ المدارس الإبتدائية بكافة مدن ومراكز وقري المحافظة.

مشيرًا إلى تجهيز قاعدة بيانات طلبة المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأزهر، مؤكداََ على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال عمل المبادرة، من أجل ضمان سلامة الطلاب والفرق والمعلمين.

يذكر، أنه يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا، ومرض التقزم (قصر القامة ) ويتم الكشف عنه عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضاً سمنة الأطفال و يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو، لافتاََ أنه فى حال إكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان وإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه و سيتم متابعة الأطفال أثناء و بعد الحملة و حتى يتم شفاء الطفل تماماََ.