الهلال الأحمر المصري: نعمل ليلاً و نهاراً لإيصال المساعدات لأهل غزة (فيديو)

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن جميع المساعدات التي تصل إلى غزة لا تساوي إلا نقطة فقط في محيط الاحتياجات التي يحتاجها القطاع.

وأضاف رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء خلال مداخلة هاتفية مع برنامج"90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم، أن مصر تبذل جهوداً كبيرة للمساعدة في الأزمة الفلسطينية، والشباب في الهلال الأحمر يعملون ليلاً و نهاراً، لإيصال المساعدات لأهل غزة و ذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتابع رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء: "تبين في آخر إحصائية تمت للشباب المتطوعين، أنهم عملوا لمدة 70 ألفا و 700 ساعة عمل متواصلة منذ بداية الأزمة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يتملإستقبال المساعدات عبر مطار العريش الدولي، ثم يتم إعادة تخزينها، ثم يتم شحنها و تسليمها مره أخرى لمعبر رفح البري.

تم استقبال أكثر من 67 طائرة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات

وأشار رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء إلى أنه تم استقبال أكثر من 67 طائرة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى وصول ألاف الأطنان عبر أنفاق تحيا مصر،من كافة المؤسسات.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، انقطاع الاتصال عن طواقمه في قطاع غزة بشكل كامل، جاء ذلك نقلًا عن قناة القاهرة الإخبارية.

فى غضون ذلك، تتوافد سيارات الإسعاف المصرية إلى داخل قطاع غزة من خلال معبر رفح، استعدادًا لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين من الحالات الحرجة إلى داخل مصر؛ لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، أن هناك انتشارًا مكثفًا لـ سيارات الإسعاف، استعدادًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفيات مصرية تم تجهيزها ورفع كفاءتها لأداء هذه المهمة.

أوضح أن هناك أكثر من 40 سيارة إسعاف متواجدة أمام معبر رفح دخول قطاع غزة، لاستقبال نحو 80 مصابًا من الحالات الحرجة، منوهًا بجهود مصر متعددة الاتجاهات لدعم السكان في غزة.

رصدت "القاهرة الإخبارية" حركة تدفق السيارات والشاحنات إلى غزة، والاستعدادات الحاصلة لدى الجانب المصري من المعبر، لإدخال مزيد من المساعدات الإغاثية إلى القطاع.

أفادت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية"، بأن معبر رفح البري سيفتح اليوم الأربعاء، لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.

ذكرت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، أن مصر وافقت على استقبال 81 من مواطني قطاع غزة المصابين بجروح خطيرة لتلقي العلاج.

في سياق متصل أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، فجر الأربعاء، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت كافة مع قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مُقتضب صادر عن الشركة دون تفاصيل.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن ارتقاء نحو 8500 شهيد وإصابة أكثر من 21 ألفًا في حصيلة غير نهائية، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل من طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.

واستشهد 12 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأربعاء، جراء القصف الإسرائيلى المُتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، لليوم الـ26 على التوالى.

أفادت مصادر في قطاع غزة، بأن طائرات الاحتلال شنت حزامًا ناريًا شرق خان يونس بمنطقتي الزنة والقرارة، واستهدفت منزلين في مناطق متفرقة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 12 شخصًا وعشرات الجرحى، وشهدت منطقة شرق جحر الديك وسط قطاع غزة قصفًا مدفعيًا عنيفًا.