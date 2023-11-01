الاحتلال الإسرائيلي يُعاود قصف مُحيط مستشفى القدس في غزة

تجدد قصف "جيش الاحتلال الإسرائيلي" العنيف الآن على غرب مدينة قطاع غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

تجددت الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى القدس غرب مدينة غزة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بقصف مروحية إسرائيلية مواقع عدة في بيت حانون.

البيت الأبيض يكشف حقيقة وجود خطط لنشر قوات أمريكية في غزة:

أكد "البيت الأبيض"، أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإرسال ونشر قوات أمريكية في قطاع غزة "الآن أو في المستقبل"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء.

أوضح البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ليست لديها خطط لإرسال قوات أمريكية إلى غزة الآن أو في وقت لاحق".

أضاف أن "واشنطن تعتبر أن من غير المناسب فرض وقف لإطلاق النار في غزة، لكن التوقف المؤقت للأغراض الإنسانية يمكن أن يكون مفيدًا".

هذا وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسئول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى "حماس" في قطاع غزة.

يُواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضغوطًا وتحذيرات متزايدة، داخل الحزب الديمقراطي، بسبب دعمه لإسرائيل، كما أكد المجلس الإسلامي الأمريكي وبعض نشطاء الحزب الديمقراطي إنهم سيعملون على الامتناع عن التصويت لصالحه، ما لم تتخذ واشنطن خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة.

إسرائيل مُستعدة لمُناقشة هُدنة إنسانية في غزة.. صحيفة تُوضح:

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلًا عن مصدر، أن إسرائيل "دولة الاحتلال" مُستعدة لمُناقشة هُدنة إنسانية مؤقتة لوقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة، لكنها لا تُفكر في وقف إطلاق النار بشكل كامل.