لاعبي صن داونز تطالب حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء على محمد الشناوي "فيديو"

طالبت لاعبو صن داونز من حكم المباراة على احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق في الشوط الثاني في اللقاء الجاري الأن على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور نصف نهائي الدوري الأفريقي .

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وكان محمد الشناوي حارس مرمي نادي الأهلي عرقل اللاعب ماسيكو خارج منطقة الجزاء في وسط مطالبة لاعبي صن داونز بركلة جزاء .

سيطر فريق الأهلي على مجريات المباراة من خلال تنفيذ العديد من الهجمات الخطرة لتسجيل هدف التقدم في شباك صن داونز .

كان النادي الأهلي قد بدأ مباراة صن داونز بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى محمد الشناوي، وخط الدفاع رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وأكرم توفيق وعلي معلول، في خط الوسط مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور، في خط الهجومي بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام صن داونز كل من مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - خالد عبدالفتاح - ياسر إبراهيم - أنتوني موديست - محمد هاني - رضا سليم - أحمد عبدالقادر - طاهر محمد - محمد أفشة - صلاح محسن - أحمد نبيل كوكا.

في حراسة المرمى: ويليامس.

في خط الدفاع: مفالا – كويتزي – وبوتويل – وموداو.

في خط الوسط: ميكانا – موديبا – وأليندا.

في خط الهجوم: زواني – سيرينو – ماسيكو.

يتواجد على مقاعد بدلاء صن داونز أمام الأهلي كل من أونيانجو ودي ريك وليبوسا وأونيانجو ونكو وزونجو وماشيجو ومينديتا وماخوليس ومابينا ومايما ومابوي.