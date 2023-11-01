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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البنك الأهلي يُكرم بابا فاسيليو وجهازه المعاون

بابا فاسيليو
بابا فاسيليو

حرص أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي على تكريم بابافاسيليو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون نظرا للعطاء الكبير والجهد المبذول الذى بذل خلال الفترة الماضية متمنيا لهم التوفيق والنجاح فى خطواتهم القادمة.

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سر اختيار طارق مصطفى لتدريب البنك الأهلي

وكان بابا فاسيليو قد نجح في قيادة فريق البنك الأهلي للبقاء بالدوري الممتاز في الموسم الماضي بعد البداية المتعثرة للفريق.

وقرر مجلس إدارة البنك الأهلي رحيل بابا فاسيليو وجهازه المعاون بعدما خسر الفريق جميع مبارياته الخمس منذ بداية الموسم الجاري.

تشكيل الجهاز الفني الجديد للبنك الأهلي 

وكان البنك الأهلي قد أعلن تولي طارق مصطفى مسؤولية الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم الجهاز الفني الجديد كلا من:

طارق مصطفى مديرا فنيا.

أمير عبد العزيز مدربا عاما.

محمد العقباوي مدربا لحراس المرمى

كريم حسن شحاتة مديرا للكرة

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