سر اختيار طارق مصطفى لتدريب البنك الأهلي

جاء اختيار طارق مصطفى لتدريب فريق البنك الأهلي خلفًا للقبرصي بابا فاسيليو، بعد أن أجمع عليه المقربون من مسئولي النادي البنكي نظرًا للنجاح الذي حققه في تدريب الكثير من الفرق وآخرها في الدوري المغربي للمحترفين خلال الموسم الماضي 2022-2023.

إذْ نجح طارق مصطفى في قيادة أولمبيك آسفي لمزاحمة الكبار، وأنهى الدوري في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

تعول إدارة النادي على طارق مصطفى المدير الفني الجديد للخروج من قاع الجدول بعد 5 هزائم متتالية منذ بداية الدوري، إذْ لم يحقق أي نقاط في 5 لقاءات ويحتاج طارق مصطفى لمعجزة للإبقاء على الفريق بالممتاز هذا الموسم نظرًا للظروف الفنية والنفسية التي يواجهها الفريق البنكي.

قررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لبابافاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون على ماقدَّموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة.

على أن يتولي طارق مصطفى مسئولية الإدارة الفنية بداية من غدٍ الأربعاء استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.