توفير معلمين متميزين في مجموعات الدعم المدرسي

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوفير المعلمين المتميزين في مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المحافظات.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مجموعات الدعم المدرسي ستكون أحد أدوات تقييم مديري المديريات ومديري عموم الإدارات.

وشدد وزير التربية والتعليم على توفير كل وسائل الدعم للطلاب في مجموعات الدعم المدرسي، وتوفير المعلمين المتميزين، والمشهورين، والقاعات المناسبة، بالإضافة إلى حرية اختيار الطلاب للمعلمين.

ماهية مجموعات الدعم المدرسي:

وأوضح وزير التربية والتعليم أن مجموعات الدعم المدرسي هي أحد الآليات للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور حيث تقوم كل إدارة تعليمية باختيار من ٣ إلى ٥ مدارس يتم تجهيز قاعات بها للطلاب.

وذكر وزير التربية والتعليم أن الوزارة سمحت باختيار هيئة التدريس للشهادات العامة سواء من داخل التربية والتعليم، أو من خارجها من المعلمين الذين يتمتعون بشهرة وكفاءة وإقبال من الطلاب على أن يحصل المعلم على المقابل المادي عقب الانتهاء من الحصة مباشرة.

ونبه وزير التربية والتعليم بتوفير كافة وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، والتواصل مع أولياء الامور؛ لمتابعة مستوى الطالب الدراسي وتحقيق الهدف من هذه المجموعات.

أصدر وزير التربية والتعليم لتوجيهاته بمواصلة تفعيل الغياب للمراحل التعليمية المختلفة وخاصة لمرحلتي الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، والعمل على جذب الطلاب للمدارس عن طريق تنفيذ المسابقات والأنشطة المختلفة، لافتًا أيضًا إلى الحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية "مدرستنا"، والإعلان عن جداول فترات البث.

وشدد وزير التربية والتعليم على استمرار دور المتابعة الميدانية للمديريات والإدارات التعليمية، لمتابعة انضباط سير العمل وانتظام الدراسة بجميع المدارس؛ حرصًا على تقديم خدمة تعليمية متميزة بجميع المؤسسات التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة الحرص على توافر أعلى معدلات وسائل الأمن والسلامة للطلاب وكافة العاملين فى المؤسسات التعليمية، حفاظًا على سلامتهم، ومتابعة أعمال الصيانات الدورية من خلال تقارير المسئول عن الصيانة فى كل مدرسة.



ووجه وزير التربية والتعليم بتوعية الطلاب وتعريفهم بالمواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي والتى تتضمن شرحًا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة، مؤكدًا على أهمية الاعلان عن هذا الرابط على موقع الوزارة للطلاب بمختلف مدارس الجمهورية؛ وذلك بهدف مساعدتهم على التحصيل الدراسى.