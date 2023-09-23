العام الدراسي الجديد| تكثيف تفعيل مجموعات الدعم المدرسي

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتكثيف تفعيل مجموعات الدعم المدرسي خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024 بمختلف محافظات الجمهورية.

ونبه وزير التربية والتعليم بتجهيز القاعات الدراسية لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي خلال العام الدراسي الجديد مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية.

استعدادات العام الدراسي الجديد

وأشار وزير التربية والتعليم إلى توظيف القنوات التعليمية مدرستنا (۱، ۲، ۳) في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي خلال العام الدراسي الجديد، بدءًا من الصف الرابع الابتدائى، حتى الصف الثالث الثانوي العام، لجميع المواد الأساسية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات.

ووجه وزير التربية والتعليم بالاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية خلال العام الدراسي الجديد، لعرض المادة التعليمية مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه تم التوجيه بحزمة إجراءات بهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، خلال العام الدراسي الجديد من خلال إنتاج مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية، تتم من خلال كوادر تعليمية متميزة.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن تلك المواد تشتمل على المفاهيم الأساسية، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، فضلا عن وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية وينتهى بتقرير تشخيصي علاجي على أداء الطالب وأوجه الضعف، وسيتم إتاحة هذه المواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة.

وأضاف وزير التربية والتعليم إتاحة منصة بث مباشر خاصة بكل مديرية مع بداية العام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى إنشاء قناة يوتيوب خاصة لإعادة الحصص، وأن بث القنوات التعليمية والمنصات التعليمية سيكون مركزيا ويتاح لجميع الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى انضمام مجموعة من المعلمين المتميزين لهذه القنوات التعليمية خلال العام الدراسي الجديد على مستوى الجمهورية.