"قاعدين بياكلوا".. المقاومة الفلسطينية تغافل تجمعًا لجنود الاحتلال بقذيفة من مسيرة (شاهد)

عرضت كتائب القسام، مساء اليوم لقطات لإسقاط عبوة مضادة للأفراد من مسيرة على قوة راجلة شرق بيت حانون.

ويظهر من الفيديو مرور المسيرة فوق بيوت مدمرة كليا بسبب قصف الاحتلال، ثم حلقت فوق مجموعة من الجنود يبلغ عددهم نحو 30 جنديًا، وقد تجمعوا في حلقة منهم الجالس والنائم والذي يتناول طعامه وبالقرب منهم أوقفوا دبابتين ومدرعة.



وحرص جنود الاحتلال على تهيئة مساحة مستطيلة من الأرض بجرفها وإنشاء جسورا من الرمال حولها ونصب خياما فيها.

وغافلت المسيرة الجنود بقذيفة مضادة للأفراد أطلقت عليهم وأصابتهم إصابة مباشرة أوقعت نحو 7 جنود أرضًا.

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