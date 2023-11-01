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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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"قاعدين بياكلوا".. المقاومة الفلسطينية تغافل تجمعًا لجنود الاحتلال بقذيفة من مسيرة (شاهد)

أصابت القذيفة جنود
أصابت القذيفة جنود الاحتلال إصابة مباشرة

عرضت كتائب القسام، مساء اليوم لقطات لإسقاط عبوة مضادة للأفراد من مسيرة على قوة راجلة شرق بيت حانون.

ويظهر من الفيديو مرور المسيرة فوق بيوت مدمرة كليا بسبب قصف الاحتلال، ثم حلقت فوق مجموعة من الجنود يبلغ عددهم نحو 30 جنديًا، وقد تجمعوا في حلقة منهم الجالس والنائم والذي يتناول طعامه وبالقرب منهم أوقفوا دبابتين ومدرعة.

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وحرص جنود الاحتلال على تهيئة مساحة مستطيلة من الأرض بجرفها وإنشاء جسورا من الرمال حولها ونصب خياما فيها.
وغافلت المسيرة الجنود بقذيفة مضادة للأفراد أطلقت عليهم وأصابتهم إصابة مباشرة أوقعت نحو 7 جنود أرضًا.

شاهد الفيديو..

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