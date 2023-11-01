"قاعدين بياكلوا".. المقاومة الفلسطينية تغافل تجمعًا لجنود الاحتلال بقذيفة من مسيرة (شاهد)
عرضت كتائب القسام، مساء اليوم لقطات لإسقاط عبوة مضادة للأفراد من مسيرة على قوة راجلة شرق بيت حانون.
ويظهر من الفيديو مرور المسيرة فوق بيوت مدمرة كليا بسبب قصف الاحتلال، ثم حلقت فوق مجموعة من الجنود يبلغ عددهم نحو 30 جنديًا، وقد تجمعوا في حلقة منهم الجالس والنائم والذي يتناول طعامه وبالقرب منهم أوقفوا دبابتين ومدرعة.
وحرص جنود الاحتلال على تهيئة مساحة مستطيلة من الأرض بجرفها وإنشاء جسورا من الرمال حولها ونصب خياما فيها.
وغافلت المسيرة الجنود بقذيفة مضادة للأفراد أطلقت عليهم وأصابتهم إصابة مباشرة أوقعت نحو 7 جنود أرضًا.
شاهد الفيديو..
- غزة
- قطاع غزة
- صواريخ غزة
- القدس
- غزة تحت القصف
- غلاف غزة
- طوفان الأقصى
- المقاومة في غزة
- قصف غزة
- القصف على غزة
- عملية طوفان الأقصي
- تصاعد القصف على غزة
- طوفان القدس
- غزة الآن
- القصف الاسرائيلي على غزة
- المسجد الأقصى
- قصف على غزة
- القصف ع غزة
- أعنف قصف على غزة
- القدس الشرقية
- علي غزة
- سرايا القدس
- الغارات على غزة
- قصف قطاع غزة
- أخبار غزة
- غزة قبل وبعد القصف الإسرائيلي
- غارات اسرائيلية على غزة اليوم